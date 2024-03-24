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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بإستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.

وقامت مديريه الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد سالم  من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية تحت إشراف الدكتورهادي الجندي بحملات رقابية بمراكز دمنهور  وإيتاى البارود وبدر و كوم حمادة والدلنجات ووادى النطرون والمحمودية.

وأسفرت عن تحرير 33محضر متنوع وضبط كمية من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن وأسماك ولحوم مصنعه غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

اسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى إدارة المجازر اسماك غير صالحة اسماك ولحوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لحوم ودواجن وأسماك مديرية الطب البيطري بالبحيرة