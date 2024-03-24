ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بإستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.

وقامت مديريه الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد سالم من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية تحت إشراف الدكتورهادي الجندي بحملات رقابية بمراكز دمنهور وإيتاى البارود وبدر و كوم حمادة والدلنجات ووادى النطرون والمحمودية.

وأسفرت عن تحرير 33محضر متنوع وضبط كمية من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن وأسماك ولحوم مصنعه غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.