تحرير 123 مخالفة تموينية لمخابز بلدية تنتج خبزا ناقص الوزن بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تشكيل حملات تموينية بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار التفتيش على جميع الأنشطة التجارية المختلفة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات عيد عبد الله أبو زيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت تلك الحملات عن تحرير 123 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن شريحة ثانية وثالثة، وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود نظافة معجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود ماكينة وتواجد ماكينة في مخبز سياحي وتوقف عن الإنتاج وتصرف وتجميع شكائر دقيق بلدي مدعم.

وتابعت المديرية، أنه أسفرت حملة الرقابة التموينية بمركز طوخ وجرى تحرير 18 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم صلاحية الميزان، وغلق بدون إذن وعدم وجود سجل زيارات.

أما حملة إدارة تموين شبين القناطر جرى تحرير 24 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق بدون إذن وعدم صلاحية الميزان وغلق كلي وعدم وجود سجل زيارات.

وفي حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة تم تحرير 6 محاضر جنح لنقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار والحيازة على ألعاب نارية.

وفي حملة إدارة تموين بنها تم تحرير عدد 15 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون إذن.

وفي حملة إدارة تموين قليوب جرى تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتصرف في عدد 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

أما عن إدارة تموين القناطر الخيرية جرى تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما شهدت حملة إدارة تموين طوخ تحرير 26 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وفي حملة إدارة تموين شرق شبرا الخيمة جرى تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.