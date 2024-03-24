مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرم إلهام شاهين

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن تكريم الفنانة إلهام شاهين، بجائزة عزيزة أمير، خلال فعاليات دورته الثالثة التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2024، في سينما لوك بجليندال في كاليفورنيا.

من جانبه قال مايكل باخوم، مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي، إن تكريم فنانة كبيرة مثل إلهام شاهين، هو تكريم مستحق لما لها من إسهامات سينمائية كبيرة وبارزة خلال مشوارها الفني الممتد لسنوات، لافتا إلى أن وجودها وتفاعلها ضمن الدورة الثالثة هو أمر يتشوق له الجمهور في لوس أنجلوس.

من ناحية أخرى، يعرض المهرجان على هامش فعالياته فيلم "خلطة فوزية"، الذي تقوم ببطولته إلهام شاهين، وسيعقبه لقاء للفنانة مع الجمهور.

فيلم "خلطة فوزية" تم إنتاجه عام 2009، وهو بطولة إلهام شاهين، فتحي عبد الوهاب، غادة عبد الرازق، عزت أبو عوف، يوسف عثمان، ومن إخراج محمدي أحمد علي، وتأليف هناء عطية.

يشار إلى أن جائزة الرائدة المصرية بمجال السينما عزيزة أمير، تمنح سنويا من المهرجان لأفضل فنانة وصانعة أفلام عربية.

كانت الدورة الثانية لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، قد حملت اسم المخرج الكبير محمد خان، وكُرم خلالها المخرج الكبير خيري بشارة بمنحه جائزة "إنجاز العمر لعام 2023"، والفنانة ليلى علوي، بجائزة "عزيزة أمير".

يقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.