ضبط المتهم بسرقة خزينة حديدية في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– القليوبية- قنا) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية من داخل مكتب بإحدى المزارع "كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة" وبداخلها (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه .

مديرية أمن القليوبية



ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية).. وبحوزته (سلاح أبيض) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى من داخل صندوق التبرعات وصنابير المياه من داخل أحد المساجد).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأرشد عن المسروقات.

مديرية أمن قنا

القبض على (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا).. وبحوزته (مبلغ مالى) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (11مروحة سقف) من داخل إحدى المدارس بدائرة المركز.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان تصريف المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات..