خبير يوضح أهمية متابعة ومراقبة الأطفال لحمايتهم من مخاطر الدارك ويب

أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، في مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن البحرية الأمريكية هي من اخترعت الإنترنت، وأن وزارة الدفاع الأمريكية أنفقت العديد من الأموال على شبكة الدارك ويب بعد اختراع الإنترنت، كما أن هذه الشبكة المظلمة تعدّ مكانًا للتواصل المجهول والأنشطة الغير قانونية.

وأوضح أنه في أوائل الألفينيات، تم تقديم دراسة حول التواصل المجهول عبر الدارك ويب، معبرًا عن هذا التواصل بأنه عبارة عن شخص مجهول الهوية يستخدم هذه الوسيلة لأغراض متنوعة، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية.

وأضاف أنه في بداية عام 2002، انتشرت فكرة الإنترنت المظلم، ويتم من خلالها تنفيذ أعمال من قِبَل أشخاص مجهولين مقابل الحصول على عملات رقمية، وهذه العملات تُستخدم في العديد من الأنشطة، بما في ذلك الأعمال الإجرامية.

وأشار "حجاج" إلى أنه يوجد غرف حمراء عبر الإنترنت المظلم، حيث يجتمع مجموعة من الأشخاص المرضى نفسيًا، ويُطلب منهم تنفيذ أعمال تعذيب أو حتى قتل، مقابل حصولهم على أموال طائلة، وهذه الفيديوهات الصادمة تُروّج وتُباع عبر هذه الغرف الحمراء.

ونوه حجاج على أهمية متابعة ومراقبة الأطفال من قبل الأهالي والمدارس لحمايتهم من مخاطر الدارك ويب، مؤكدًا على ضرورة فحص هواتفهم من أجل تجنب من هذه المخاطر الإلكترونية.