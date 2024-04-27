وفاة متسلق وإصابة آخر بعد سقوطهما من ارتفاع 1000 قدم أعلى جبل ألاسكا

توفي متسلق، وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد سقوطهما من على ارتفاع نحو 1000 قدم (305 أمتار) أثناء وجودهما على طريق فني شديد الانحدار على جبل جونسون في متنزه ومحمية دينالي الوطنية في ألاسكا.

شهدت مجموعة أخرى من المتسلقين السقوط ليلة أول أمس، حيث أبلغوا عنه في حوالي الساعة 10.45 مساءً ونزلوا إلى المكان الذي سقط فيه المتسلقون. وأكدوا وفاة أحد المتسلقين، وحفروا كهفًا ثلجيًا واهتموا بالمتسلق المصاب، وفقًا لبيان صادر عن الحديقة.

غادرت طائرة هليكوبتر إنقاذ واثنين من حراس تسلق الجبال مدينة تالكيتنا، حيث تتمركز عمليات تسلق الجبال في المنتزه. وتمكنوا من إنقاذ المتسلق المصاب، الذي تم نقله لاحقًا بطائرة هليكوبتر للحصول على رعاية طبية إضافية. وقال البيان إن المروحية والحراس عادوا إلى الجبل في وقت لاحق لانتشال جثة المتسلق الذي توفي لكن تدهور الأحوال الجوية أجبره على العودة.

وقع السقوط على طريق يقع على الوجه الجنوبي الشرقي للجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8400 قدم والمعروف باسم "السلم المتحرك". وقالت الحديقة إن الطريق يتضمن التنقل بين الصخور شديدة الانحدار والجليد والثلوج.

تقع حديقة ومحمية دينالي الوطنية على بعد حوالي 240 ميلاً (386 كم) شمال أنكوريج.