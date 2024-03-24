الحفني: زيارة جوتيريش تعكس موقف الأمم المتحدة بضرورة دخول المساعدات إلى غزة

علق السفير على الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لمعبر رفح للمرة الثانية، قائلا: إنها تعبر عن موقف الأمم المتحدة بضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف الحفني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكستر نيوز»، أنّ زيارة جوتيريش تضمنت تفقد الأوضاع في معبر رفح، و تأتي في نطاق تحمل الأمم المتحدة المسؤولية التاريخية أمام العالم في عدم القيام بالتزاماتها المنوطة، مؤكدا على أنّ تصريحات جوتيريش هي محط اهتمام شديد من كل دول العالم.

وتابع الحفني أنّ جوتيريش ركز في زيارته على أن كل محاولات الالتفاف حول إمكانية نفاذ المساعدات الإنسانية من خلال الممرات البرية والمعابر هو مضيعة للوقت ونوع من النفاق، مهما كانت كثافة المساعدات التي تنفذ من خلال الإنزال الجوي.

ولفت إلى أنَّ الوسيلة الوحيدة التي تضمن دخول المساعدات بشكل كافي إلى 2 مليون فلسطيني هي المعابر البرية، لذلك كان يجب على مسؤول بهذا المستوى أن يشير إلى هذه النقاط.