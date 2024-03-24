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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 11666 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 11666 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: (472) مخالفة السير بدون تراخيص (36) دراجة نارية مخالفة (10451) مخالفة تجاوز السرعة المقررة (21) مخالفة موقف عشوائى (289) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة (7) مخالفات شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 11666 مخالفة مرورية تجاوز السرعة المقررة