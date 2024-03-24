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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

احذروا تناولها.. هذه الأطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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كشفت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة عن أهمية اتباع نظام غذائي جيد وتأثيره على الصحة العامة للوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية، مشيرة إلى تجنب بعض الاطعمة واتباع نظام غذائى جيد خاصة لمرضى الكوليسترول .

واشارت الدراسات الى ان ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعد عامل خطر رئيسي لحالات طبية طارئة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وتقول روزي مارتن أخصائية التغذية الصحية والمسجلة في منظمة الصحة النباتية: أنه  يجب على مرض  الكوليسترول تجنب بعض الاطعمة إذا كنت معرضا لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول أو تعاني منه بالفعل.

وأوضحت مارتن أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة هي الأسوأ على الإطلاق.

وقالت أنه يحدث ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم إذا تناولت الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة  .

كما حذرت من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأجبان والزبدة والأطعمة فائقة المعالجة مثل الكعك والبسكويت والمعجنات والوجبات السريعة.

وكشفت أخصائية التغذية: أن الدهون المشبعة قد تسد المستقبلات الموجودة في الكبد، المسؤولة عن إخراج الكوليسترول من الدم وتفكيكه ما يؤدي إلى تراكمه وحدوث المضاعفات الصحية.

كما تقول إدارة الصحة الوطنية البريطانية: إن تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الضار في الدم ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ونصحت “روزي” بتناول الأطعمة الغنية بالألياف بما في ذلك الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور وبدائل اللحوم الغنية بالبروتين مثل الصويا والفاصوليا.

وأوضحت: يرتبط تناول نظام غذائي غني بالألياف بانخفاض وزن الجسم وانخفاض ضغط الدم وانخفاض نسبة الكوليسترول وتشكل بعض الألياف مثل بيتا غلوكان في الشوفان والشعير هلاما في الأمعاء يرتبط بالكوليسترول ويمنع إعادة امتصاصه في الدم وبالتالي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

علاج دراسة صحة وقاية