المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط تل أبيب

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد عن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب، باستخدام الطائرات المسيرة، وأكدت أن عملياتها ستتصاعد خلال شهر رمضان تضامنًا مع أهل غزة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: "بفضل الله وتوفيقه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2024، باستهداف مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني في أراضينا المحتلة، بواسطة الطائرات المسيرة".

وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية البارزة في هذه الأيام المباركة لتؤكد عزمنا على مواصلة ضرب معاقل الأعداء، والانتقال إلى المرحلة الثانية من عمليات المقاومة ضد الاحتلال، والتي ستشهد تصاعدا خلال شهر رمضان المبارك، تضامنًا مع إخوتنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".