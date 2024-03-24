بوتين يتوعد منفذي هجوم كروكوس الإرهابي

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم على قاعة حفلات بإحدى ضواحي العاصمة موسكو الذي تبناه تنظيم "داعش" وأودى بحياة 115 شخصًا على الأقل، قائلًا إنه عمل إرهابي "همجي"، فيما نفت أوكرانيا ضلوعها فيه بعد اتهامات روسية في هذا الاتجاه.

وقال الرئيس الروسي أمس السبت: "أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين، وأعلن يوم 24 مارس يوم حداد وطني"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "أُوقف منفّذو العمل الإرهابي الأربعة الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس، كانوا متّجهين نحو أوكرانيا، وفقًا لمعلومات أولية، كانت لديهم نافذة عبور للحدود"، مشيرًا إلى أن الإرهابيين سيواجهون مصيرًا لن يحسدوا عليه.