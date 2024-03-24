مصرع 7 أشخاص في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بسبب الأمطار الغزيرة

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية في ولاية ريو دي جانيرو، حسبما أفادت السلطات البرازيلية.

وتمكنت الطواقم المختصة من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن أمضت أكثر من 16 ساعة محتجزة بين جثة والدها وركام الطين، وتم انتشال الفتاة حية في مدينة بتروبوليس، على بعد 69 كلم شمال ريو، واضطرت فرق الإنقاذ إلى وقف عملها ليل الجمعة بسبب مخاطر حدوث انهيارات أرضية جديدة في المنطقة.

وتوفي والد الفتاة عندما هوى منزله على الأرض. وقال أعضاء في فرق الإنقاذ إنها نجت لأنه قام بحمايتها بجسده، ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في نفس المكان.

ويكافح رجال الإطفاء للوصول إلى الأشخاص الذين تضرروا من الأمطار الغزيرة، وكثير منهم من سكان المناطق المعرضة للخطر منذ فترة طويلة. وكانت الكلاب البوليسية أيضا تساعد في جهود الإنقاذ. وقالت السلطات إنه تمت مساعدة ما يقرب من 100 شخص على النجاة.