إلهام شاهين ومحمود حميدة ينضمون لمشروع رقمنة ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي

تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع إحدى الشركات على رقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

اتفق هؤلاء الفنانين وغيرهم على ضرورة الحفاظ على أرشيفهم الفني، من خلال هذه الفكرة المبتكرة قبل ضياع المادة وسط العشوائية الالكترونية.

وسيتم الكشف خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل وصور خاصة بكل فنان لم يكشفها للجمهور من قبل، وتحمل الكثير من الذكريات والمعلومات القيمة.

ويعد كل من إلهام شاهين ومحمود حميدة وبشرى أول من تحمسوا للفكرة، ودعموها بقوة ما شجع العديد من زملائهم على الانضمام خوفا من ضياع أرشيفهم الفني مستقبلا.