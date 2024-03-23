"حق عرب" الحلقة 13.. اشتعال النيران بمخزن رياض الخولي وشكه في أحمد العوضي

شهدت أحداث الحلقة الـ١٣ من مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى تصاعدًا مثيرًا أبرزها مواجهة شرسة بين "حنان" دينا فؤاد و"صباح الجياش" وفاء عامر، حيث تعمدت صباح إهانة حنان بطريقة شديدة وطلبت منها الابتعاد عن "عرب" أحمد العوضى مهددة إياها فى حالة إتمام الزواج بينهما سيحدث ما لا يحمد عقباه.

وبرعت دينا فؤاد فى تجسيد المشهد مع وفاء عامر، وأظهرت ضعفها تجاه "عرب" أحمد العوضى، ومدى حبها له وبأنه الشيء الوحيد الذى ترتكن إليه فى الدنيا، لكن صباح الجياش تتوعدها وتهددها فى حالة عدم انصياعها لها، وقامت بجذبها ودفعها بقوة كى ترهبها.

وتضمنت الحلقة مشاهد جمعت بين "حنان" دينا فؤاد و"عرب" أحمد العوضى، حيث طالبته حنان بالابتعاد تماما عن المغربلين والتفكير فى مكان آخر يعيشان فيه سويا، لكن عرب رفض معللا رفضه بأنه لا يستطيع ترك الحارة التى نشأ بها.

واشتعلت الأحداث، بنشوب حريق هائل في مخزن خشب المعلم عبد ربه الفنان رياض الخولى، وأثناء الحريق حضر عرب ووضح من نظرات عبد ربه بعد نشوب الحريق أنه يشك في عرب بأنه هو الذي فعل ذلك وقام بحرق المخزن.

كما تضمنت الحلة ذهاب رامى تامر شلتوت الأنغام الفنانة كارولين عزمي محاولا اقناعها بالرجوع إليه ولكنها اعترفت له انها تحب شخص غيره فطلب منها رامي أن يصبحا صديقين، وأن تأتي اليوم معه لعيد ميلاد أحد أصدقائه، وعندما حاولت الاعتذار أصر رامي حتى وافقت أنغام.

على صعيد آخر شعر عبد ربه رياض الخولي بالقلق، وأخذ يفضفض مع زوجته صباح - وفاء عامر مؤكدا لها أنه لم يقتل والد عرب بينما قام أخوه الفنان أحمد صيام بفعل ذلك دون أن يرجع له.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.