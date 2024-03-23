سكرتير عام البحيرة يعقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تابع اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، من غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير العمل بمواقف السيارات المجمعة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم وجود أى معوقات تضر بمصالح المواطنين.

بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشار السكرتير العام إلى استمرار متابعة انتظام سير العمل بالمواقف على جميع الخطوط والتواجد دورياً علي مدار اليوم لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود.

كما شدد على اتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية.