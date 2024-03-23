ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

زينة وفانوس رمضان تجذب الأنظار في نادي الحوار بالمنصورة

فانوس كبير بمنتصف.
فانوس كبير بمنتصف. نادي الحوار بالمنصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


في جو من البهجة والسرور بنادي الحوار بالمنصورة الرياضي بمدينة المنصورة برئاسة المحاسب إيهاب فودة، التابع لمديرية  الشباب والرياضة بالدقهلية، انتشرت الزينة على الأشجار والمداخل للاحتفال بشهر رمضان المبارك وكما تم وضع ماكيت كبير لفانوس رمضان، وكذلك وضعت  ماكتات، مكتوب عليها عبارة رمضان كريم وهلال رمضان، مضيئة بأنوار رمضانية.
وحرصت  الأطفال وأسرهم على التقاط صور مع الفانوس ، والماكيت ، وجهز النادي خيمة رمضانية مجهزة بشاشة، وتم تزيين جميع أرجاء النادي لإضفاء الأجواء الرمضانية.
وكما تم تنظيم الدورة الرمضانية لبراعم كرة القدم بنادي الحوار وشارك فيها أكثر من ١٤٠ لاعب ،وبطولة نادي الحوار للسباحة لقطاع البراعم للنادي والمشاركة بها ١١٥ لاعب ولاعبيه من فرق البراعم لنادي الحوار، منها بطولة نادي الحوار لكرة اليد لفرق قطاع الناشئين بنين وبنات من مواليد ٢٠١٤-٢٠٠٦ ويشارك بها أكثر من ١٥ لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى المسابقات الرمضانية الخاصة الألعاب القتالية كالچودو والكاراتيه.

نادي الحوار الرياضي بالمنصورة 

وكما أقيمت بالنادي فعاليات ( اليوم الأول) لبطولة نادي الحوار الدوليه 3×3 السلة المسجلة على موقع الاتحاد الدولي، وهي البطولة الأكبر على مستوى منطقة الدقهلية ودمياط من حيث عدد المشاركين، والتي شارك بها (٣٤٨) لاعبا ولاعبيه، وأقيمت بطولة نادي الحوار للتنس الأرضي والمشارك بها ١٠٤ لاعبين ولاعب من الأندية الرياضية  بمدينة المنصورة.

الأجواء الرمضانية الشباب والرياضة بالدقهلية نادى الحوار بالمنصورة زينة وفوانيس وأجواء رمضانية