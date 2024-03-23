زينة وفانوس رمضان تجذب الأنظار في نادي الحوار بالمنصورة



في جو من البهجة والسرور بنادي الحوار بالمنصورة الرياضي بمدينة المنصورة برئاسة المحاسب إيهاب فودة، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، انتشرت الزينة على الأشجار والمداخل للاحتفال بشهر رمضان المبارك وكما تم وضع ماكيت كبير لفانوس رمضان، وكذلك وضعت ماكتات، مكتوب عليها عبارة رمضان كريم وهلال رمضان، مضيئة بأنوار رمضانية.

وحرصت الأطفال وأسرهم على التقاط صور مع الفانوس ، والماكيت ، وجهز النادي خيمة رمضانية مجهزة بشاشة، وتم تزيين جميع أرجاء النادي لإضفاء الأجواء الرمضانية.

وكما تم تنظيم الدورة الرمضانية لبراعم كرة القدم بنادي الحوار وشارك فيها أكثر من ١٤٠ لاعب ،وبطولة نادي الحوار للسباحة لقطاع البراعم للنادي والمشاركة بها ١١٥ لاعب ولاعبيه من فرق البراعم لنادي الحوار، منها بطولة نادي الحوار لكرة اليد لفرق قطاع الناشئين بنين وبنات من مواليد ٢٠١٤-٢٠٠٦ ويشارك بها أكثر من ١٥ لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى المسابقات الرمضانية الخاصة الألعاب القتالية كالچودو والكاراتيه.

نادي الحوار الرياضي بالمنصورة

وكما أقيمت بالنادي فعاليات ( اليوم الأول) لبطولة نادي الحوار الدوليه 3×3 السلة المسجلة على موقع الاتحاد الدولي، وهي البطولة الأكبر على مستوى منطقة الدقهلية ودمياط من حيث عدد المشاركين، والتي شارك بها (٣٤٨) لاعبا ولاعبيه، وأقيمت بطولة نادي الحوار للتنس الأرضي والمشارك بها ١٠٤ لاعبين ولاعب من الأندية الرياضية بمدينة المنصورة.