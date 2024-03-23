سرقة باقي الذهب من روجينا بالحلقة الـ13 من "سر إلهي"

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل “سر إلهي" سرقة باقي الذهب من نصرة، الفنانة روجينا، ومساومة سراج ، زوجته شاهيناز على عدم تسليم فيديو قتلها عزيز للنيابة مقابل قيامها ببيع كل ما تملكه من شركات وعقارات له.

وكشفت الحلقة أن حلا ليست ابنه شاهيناز، ولكنها ابنة سيدة أخرى، كانت متزوجة من سراج قبلها، وأدخلها السجن.

وتنتقل الأحداث إلى فيلا نصرة التي تكتشف أن باقي الذهب الذي كان متواجدا داخل خزنتها الخاصة، ليس موجودا.

في نهاية الحلقة الـ13 تظهر والدة حلا الحقيقية، بعد خروجها من السجن وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة دينا خلال الأحداث، بعدما أدخلها سراج السجن.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري على شاشة قناة "CBC"، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.