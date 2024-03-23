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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يبحث مع بن زايد جهود وقف إطلاق النار بغزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهدت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد استعراض مجمل القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع.
واستقبل الرئيس  السيسي، اليوم بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي  وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية. 
 

الرئيس السيسي قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي