محافظ الجيزة ومدير الأمن يعاينان موقع حريق مركب أمريكانا

انتقل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد واللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة الى موقع حريق مركب أمريكانا على كورنيش النيل لمعاينة ومتابعة جهود إخماد الحريق .

وتابع اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن مع رجال الأطفاء عملية السيطرة واخماد الحريق وموجهاً بمنع خطر الامتداد وتكثف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الحريق .

يجري رجال الحماية المدنية بالجيزة ، أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى مركب أمريكانا .

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل نشب فى مركب أمريكانا وتصاعدت الأدخنة والسنه اللهب .

وكانت قوات الشرطة فرضت كردون أمنى فى محيط مكان الحريق وإجراء تحويلة مرورية بكورنيش النيل لتيسير مهمة رجال الأطفاء ، فيما قام رجال الأطفاء بإخلاء الباخرة من روادها حرصا على حياتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بنشوب حريق في مركب أمريكانا على كورنيش النيل في الجيزة وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعين للحماية المدنية بالأضافة الى قوات الإنقاذ النهرى للسيطرة على حريق الباخرة ومنع خطر إمتدادها.



كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة.



ويقوم رجال الأطفاء بعملية التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة .

فيما يقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان والعاملين فى مركب أمريكانا لكشف ملابسات وظروف نشوب الحريق .