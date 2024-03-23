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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

حمادة هلال : فريق مسلسل "المداح" تريند x بعد 70 يوم تصوير

فريق مسلسل المداح
فريق مسلسل المداح
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قال الفنان حمادة هلال إن الصور الكوميدية التي نشرها فريق مسلسل “المداح” تحولت الي تريند بعد أن تصدرت مؤشرات البحث . 

نشر هلال صورة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : “فريق مسلسل المداح تريند x بعد صور 70 يوم تصوير” .

يشار الي أن المداح "أسطورة العودة" من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج وبطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي .

حمادة هلال المداح فريق مسلسل المداح