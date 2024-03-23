أمريكا تدين الحادث الإرهابي في روسيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن إدانته الشديدة، جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو.



أكد بلينكن أن الولايات المتحدة تدين هذا الهجوم بشدة وتعبر عن تضامنها مع شعب روسيا في هذه الظروف الصعبة، وذلك في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس".

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحداد الوطني على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة.

وأكد بوتين أن جميع المتورطين في هذا الهجوم سينالون عقابهم، مشيرا إلى أن يوم غد سيكون يوم حداد وطني في روسيا احتراما لضحايا الحادث المأساوي.

يأتي هذا التصريح في إطار تعبير الدعم والتضامن الدولي مع روسيا في مواجهة التطرف والإرهاب، وتأكيد الحاجة إلى التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن العالم بأسره.