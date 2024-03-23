مفتي الجمهورية عن هجوم موسكو الإرهابي: الشريعة الإسلامية ترفض الاعتداء على الإنسان

صرح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية في بيان له، اليوم السبت 23/3/3024، على رفض الشريعة الإسلامية لأيِّ لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى في أرضه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الإنسان بنيان الله في أرضه .. ملعون من هدمه».

جاء ذلك ادانه للهجوم الارهابي المسلح الدي وقع بقاعة كوكس سيتي هال بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

وأشار إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار في كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان.

وأوضح فضيلة المفتي أنَّ عمليات القتل والتدمير تعكس تعطُّش الجماعات والتنظيمات الإرهابية لإراقة دماء الأبرياء الآمنين في كل مكان.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لدولة روسيا؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.