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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين
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تجرى اليوم انتخابات اختيار نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، بمشاركة عدد (٦١٢) مستشارًا من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، و (١٠٧٢) موظفاً بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

وقامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بتشكيل عدد (٣٧) لجنة عامة و (٤٨٨) لجنة فرعية، تستقبل السيدات والسادة المحامين أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم ما يقارب (٣٢٢٠٠٠) محامي على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في هذه الانتخابات عدد (٢٦٢) مرشح، وذلك على مقعد النقيب وعدد (٢٨) مقعدًا لمجلس إدارة النقابة مقسمة إلى "٢٥ مقعد محاكم استئناف – ٣ مقاعد إدارات قانونية".

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