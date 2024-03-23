مواطن يستغيث بوزير الصحة ويطالب بتوفير عناية مركزة لشقيقه

تقدم المواطن ابراهيم اسماعيل ، بنداء استغاثة إلى وزير الصحة بخصوص حالة شقيقه محمد اسماعيل سعيد عبد الشكور والذي يبلغ من العمر 32 عاماً ويعاني من مشاكل قلبية.

وبعد فحصه في عيادة خاصة، تبيّن وجود التهابات في صمام القلب واشتباه في انسداده، مما استدعى نصيحة الأطباء بضرورة إيداعه في وحدة العناية المركزة بسبب خطورة حالته.

بعد ذلك، قام محمد بالتوجه إلى عدة مستشفيات حكومية وتعليمية ومراكز طبية في القاهرة. ومع ذلك، تعذر عليه استقبال شقيقه في بعض المستشفيات بسبب الازدحام الشديد، وفي البعض الآخر بسبب عدم الجاهزية لاستقبال مثل هذه الحالات.

ويناشد ابراهيم وزير الصحة والمسئولين للتدخل السريع لإنقاذ حياة شقيقه وتوفير العلاج اللازم له.

ويمكن التواصل مع محمد عبر الهاتف المحمول: 01061881511.