إبراهيم حسن: عودة الروح أهم المكاسب وفوز المنتخب على نيوزيلندا تاريخي

تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن العديد من النجاحات التي تحققت خلال مباراة المنتخب أمام نيوزيلندا والفوز بهدف في افتتاح بطولة عاصمة مصر التي اقيمت على ملعب المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الججيدة، مؤكدا أن إسعاد الجماهير التي كانت موجودة بالاستاد، إلى جانب أن التاريخ سيذكر هذا اللقاء خاصة أنه الأول علي ملعب مصر بالعاصمة الإدارية وهذا الصرح العظيم موجها الشكر للقائمين علي هذا الاستاد الكبير، ومن المكاسب أيضا أنه أول فوز للجهاز في أول مهمة تحت قيادة حسام حسن.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات صحفية إن الجهاز الفني درس فريق نيوزيلندا بشكل جيد وتم إيقاف خطورة لعبهم ووصلنا أكثر من مرة لمرمى نيوزيلندا ولكن لم يحالفنا التوفيق في إحراز أكثر من هدف، وأنه سعيد بالروح الموجودة داخل الفريق وأنها ستكون سبب قوي في وصول المنتخب لكأس العالم ٢٠٢٦ وأمم أفريقيا وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في بطولة الأمم.

أضاف إبراهيم حسن أن محمد هاني من اللاعبين الكبار وظهر بمستوى رائع خلال مباراة نيوزيلندا وأنه بحكم خبرته وجه له بعض النصائح وهذا أمر طبيعي وهاني صاحب خبرة كبيرة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر وو القادم سيكون أفضل للجميع، وتنتظرنا مواجهة قوية من الفائز من تونس وكرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

تمنى مدير منتخب مصر الشفاء لامام عاشور وعودته سريعا للملاعب مؤكدا أنه من اللاعبين الكبار والمؤثرين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.