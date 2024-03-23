وزيرة الهجرة تصدر تحذيرًا مهما للمصريين بالخارج

وجهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تحذيرًا مهمًا لكل المواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد، والذين ينوون التسجيل في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج".

يأتي هذا التحذير في ظل تزايد حالات النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين الغير حذرين.

وأكدت الوزارة أن التكلفة والمبالغ المطلوبة محددة بوضوح عبر التطبيق الخاص بالمبادرة، وأنه لا يجب دفع أي مبالغ إضافية غير المطلوبة. ولضمان استقبال شكاوى أو استفسارات المواطنين بالخارج.

كما قامت الوزارة بتخصيص خط ساخن دولي للتواصل والرد على كافة الاستفسارات، ويمكن الاتصال به عبر الرقم: 15460.

هذا بالإضافة إلى توفير لجنة دائمة لمساعدة المواطنين في مختلف المنافذ وفي أي وقت، بهدف تسهيل الإجراءات ومعالجة أي مشكلات قد تواجههم.

وعلى مدار الساعة بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، كما يتم تلقي أسئلة المستفيدين من المصريين بالخارج من خلال رقم موبايل و"واتس آب" على الرقم: 01142335222.

