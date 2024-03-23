بالفيديو.. وصول جوتيريش إلى معبر رفح

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، لوصول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى معبر رفح البري.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد زار المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش، عقب وصوله إلى مطار العريش في زيارة لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يتفقد جوتيريش والوفد المرافق له، الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع، كما يتفقد معبر رفح البري، ويعقد مؤتمرًا صحفيًّا من أمام معبر رفح الحدودي إلى العالم أجمع.

ويتابع جوتيريش الدور اللوجستي الذي تقوم به الدولة المصرية، لتسهيل دخول المساعدات إلى سكان القطاع، كما يبدأ جولته من مطار العريش إلى مستشفى العريش العام، لتفقد الوضع الصحي للمصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات،

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.