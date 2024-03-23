طلب إحاطة بشأن تأخر التأمين الصحى في صرف بدل المخاطر للصيادلة

قدمت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالنواب طلب احاطة لمناقشته في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تأخر تطبيق قرار زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بهيئة التأمين الصحي .

وقالت النائبة سارة النحاس أن هيئة التأمين الصحى لم تقم بصرف بدل مخاطر المهن الطبية للصيادلة المكلفين بالهيئة وهو ( 1600 جنيه ) لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي ) المقرر بقانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بالمجلس لمناقشته للوقوف على أسباب تأخر صرف البدل للصيادلة .