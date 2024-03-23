"الأغذية والأعلاف" ينظم دورة تدريبية ويوم حقلي ارشادي عن تربية الجاموس الحلاب

نظم المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية ويوم حقلي ارشادي بعنوان الأعلاف غير التقليدية والعنايه بالجاموس الحلاب، بالمزرعة التجريبية للمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف بكينج مريوط.

وقال الدكتور احمد العكازي القائم باعمال مدير المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف، أن التدريب والارشاد يأتيان في مقدمة اولويات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وقطاع الانتاج الحيواني عملا علي تطبيق نتائج البحوث ونقلها الي حيز التنفيذ، وان مثل هذه البحوث والطرق التي تحقق اعلي استفادة من الموارد دون اهدار او فقد واعلي انتاجية، تحتاج الي العديد من اللقاءات والمعاينات الحقلية بحيث يكون التدريب علي رأس العمل.

واشتمل الموسم التدريبي للمركز ٢٣ ٢٠- ٢٤ ٢٠علي عدد من تلك الندوات والدورات العملية للتذكير دائما بالممارسات الجيدة الخاصة بالمعاملات الميكانيكية من تقطيع وفرم وكمر وعزل عن الهواء والكيماوية مثل المعاملة باليوريا والامونيا وكذلك بعض الاضافات التي تقلل تأثير مضادات التغذية وترفع القيمة الغذائية والمعاملات البيولوجية باستخدام الفطريات والخمائر الآمنة والانزيمات المحللة للسيليلوز.

و من ناحية اخري ضرورة التأكد من خلو تلك المخلفات من المواد الضارة سواء كانت طبيعية او اثار مبيدات او سموم فطرية ضارة.

