الليلة .. منتخب رجال الطائرة أمام كينيا في نهائي الألعاب الأفريقية

يلعب منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة أمام نظيره منتخب كينيا فى السادسة مساء اليوم السبت فى إطار نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى أكرا بغانا.

تأهل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على غانا بنتيجة 3/1 فى إطار نصف النهائى.

وفاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على نظيره جامبيا بنتيجة 3/0 فى ربع نهائى دورة الألعاب الأفريقية.

كما نجح منتخب مصر فى إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وذلك بعد الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 3/0 في ختام دور المجموعات.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على نظيره نيجيريا في أولى مبارياته بنتيجة 3/1، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2 لينهي الدور بالعلامة الكاملة.

وتواجد منتخب مصر للرجال ضمن المجموعة الثانية بجانب الكاميرون ونيجيريا وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كلًا من: أشرف اللقاني، مصطفى جابر، سيف عابد، رضا هيكل، عبد الرحمن الحسينى،محمد عسران،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات، حماده عثمان، محمد عادل، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما وأحمد سعيد المحلل التقني والدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي