مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

أجل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار جديد الذي يطالب بوقف إطلاق النار "فوري" في غزة، من السبت إلى الإثنين، وذلك سعيًا لتجنب تكرار الفشل الذي حدث برفض مشروع القرار الأمريكي أمس الجمعة، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لرفض مشروع قرار أمريكي يهدف إلى دعم دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، شريطة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في القطاع، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وحصل مشروع القرار على دعم 11 دولة من أعضاء مجلس الأمن، ولكنه تعثر بسبب رفض الصين وروسيا، بينما امتنعت غويانا عن التصويت.

وأعرب المندوب الروسي عن اعتقاده بأن مشروع القرار، الذي وصفه بأنه يفيد مصالح إسرائيل، كان "منافقا" ولم يدعو بوضوح إلى وقف النزاع المستمر لأكثر من خمسة أشهر.

يشار إلي أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة مثل هذا المشروع منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، وفقا للـ"العربية".