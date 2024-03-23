الرئيس الصيني يعزي نظيره الروسي في ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

قدم الرئيس الصيني شي جين بينج، تعازيه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في ضواحي موسكو.

وقال الرئيس الصيني - حسب ما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم السبت- إن "الصين تعارض كل أشكال الإرهاب وتدين بشدة الهجمات الإرهابية".

من جهتها، أفادت السفارة الصينية في روسيا بأنها لم تتلق أي بلاغات حتى الآن بشأن سقوط ضحايا صينيين جراء الهجوم، ولكنها ستواصل متابعة أي مستجدات في هذا الشأن.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن مساء أمس الجمعة وقوع إطلاق للنار ونشوب حريق قبيل بدء إحدى الحفلات الموسيقية في قاعة الحفلات بـ"كروكوس" في منطقة "كراسنوجورسك" على الحدود الشمالية الغربية لموسكو؛ ما أدى إلى مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.