رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية لحماية بلاده

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده؛ لردع أي غزو وحماية البلاد من أي تهديدات أمنية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كيشيدا قوله - في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج أكاديمية الدفاع الوطني في يوكوسوكا بالقرب من طوكيو -:"سنردع حالات الطوارئ ونمنع التهديدات لبلادنا، مثل الغزو".

واقترح رئيس الوزراء الياباني العمل على تحقيق أهداف ثلاثة وثائق دفاعية رئيسية، بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي، التي قامت الحكومة بتحديثها في ديسمبر 2022 للحصول على قدرات الهجوم المضاد، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن سياسة اليابان الأمنية بعد الحرب بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب.

ومع استمرار الصين في توسيع أنشطتها العسكرية، قال كيشيدا إن هناك محاولات متزايدة "لتغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد"، مضيفا أن اليابان تمر "بأصعب بيئة أمنية وأكثرها تعقيدا في فترة ما بعد الحرب" مشيرا إلى الأزمة الأوكرانية، بالقول: إن التحركات التي تتحدى النظام الدولي القائم أصبحت واضحة".

وأشار إلى أن الطائرات المقاتلة اليابانية -والمقرر أن يتم تطويرها بالاشتراك مع بريطانيا وإيطاليا لنشرها بحلول عام 2035- ستكون بمثابة ركيزة للسلام والاستقرار في العالم.