مسلسل المعلم الحلقة 12| مصطفى شعبان يدخل في مأزق بعد سرقة السمك

بدأت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "المعلم" باعتراض رجال "المعلم شداد" الشخصية التي يجسدها الفنان طارق النهري، طريق مصطفى شعبان بعد نجاحه في الحصول على شحنة السمك من ميناء السويس.

توالت أحداث الحلقة حول مطاردة رجالة المعلم شداد في إتباع سيارة المعلم لقلب السمك على الأرض أو سرقته، وأثناء تحرك المعلم بالسيارة قابل لجنة تفتيش فى ميناء الأتكة، ليجد مدير مكافحة المخدرات وعلى رأس اللجنة "شوقي بيه" الشخصية التي يجسدها الفنان القدير نبيل نور الدين ليؤكد للمعلم أن رجالة شداد يتبعوه بسبب نجاحه في جلب السمك، ولكنه سيحميه منهم ويمنعهم من المرور.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "المعلم" بسرقة السمك من رجال "الجنتل" الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد بدير، يشارك في بطولة العمل نخبة متميزة من نجوم الوسط الفني بجانب الفنان مصطفى شعبان أبرزهم؛ سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد، إنتصار، طارق النهري، أحمد بدير، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، وعدد كبير من الوجوه الشابة مثل سارة نور، أحمد عبدالله محمود وأسامة الهادي والطفل جان رامز من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.