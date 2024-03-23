الزراعة الرقمية| «القصير»: استخراج 4 ملايين و570 ألف كارت الفلاح.. خبراء: استخدام التكنولوجيا في الزراعة تُنجز المهام وتزيد من الإنتاج.. يجب تحديث الآلات وعودة المرشد الزراعي

يظل كارت الفلاح الذكي عامل مهم في تطوير الزراعة المحلية ومواكبة عصر التكنولوجيا لزيادة الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية حيث عُقِدَ اجتماع برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة منظومة كارت الفلاح والتحصيل الإلكتروني والتحول الرقمي في توزيع التقاوي، ونقل الأسمدة عبر نظام GPS، بحضور قيادات الوزارة المعنية جاء ذلك في سياق توجيهات القيادة السياسية للتوسع في منظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين.

أوضح «القصير» أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92%، ووصل إجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها إلى أكثر من 4.570 مليون كارت.

وفي سياق متصل، أشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة، بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي.

وأكد أن التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للخدمات الزراعية تسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الجهد والوقت، حيث ساهمت منظومة كارت الفلاح في وصول الدعم للمستحقين ومتابعة أعمال الصرف ومنع التلاعب والتهريب.

وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية تطبيق التحصيل الإلكتروني في الجمعيات الزراعية، بما يخدم مصلحة الفلاح، ويتماشى مع رؤية الدولة للتحول إلى الشمول المالي.

وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن كارت الفلاح الذكي هو نظام يُستخدم في العديد من البلدان والدول المختلفة وليس مصر فقط لتحسين إدارة الدعم الحكومي للفلاحين وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، مؤكدا أن هذا النظام على تقنيات الحوكمة الإلكترونية لتسهيل عمليات تسجيل المزارعين ومتابعة تنفيذ الدعم بشكل شفاف وفعال.

وأضاف أبو صدام، أن كارت الفلاح يتضمن يتضمن العديد من المميزات سواء كان حول المزارع أو الأراضي، بالإضافة إلى التقديمات والمساعدات التي يتلقاها الفلاح من دعم الأسمدة والتقاوى أو غيرهما من متطلبات الزراعة لان كارت الفلاح يستخدم لتوفير الدعم المالي أو الإمدادات الزراعية بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة، ويسهم بشكل كبير في تحسين الإدارة الزراعية ورفع كفاءة توزيع المساعدات الحكومية.

وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، يجب أن يكون هناك سيستم ونظام جديد يعمل على تقدم التكنولوجيا في الزراعة المصرية ومواكبة عصر التكنولوجيا في جميع دول العالم إلى جانب وجود آلات زراعية حديثة تعمل على زيادة الإنتاج ومساعدة الفلاح المصري في زيادة المحاصيل الزراعية.

وأضاف «المالكي»، أن وجود كارت الفلاح الذكي مهم للغاية ولكن يجب أن يعود المرشد الزراعي الذي كان له دور كبير للغاية في مساعدة الفلاح في زراعة بعض المحاصيل الزراعية حسب نوع التربة وجودة الأراضي الزراعية خاصة وأن المرشد الزراعي وتقديم الاستشارات والدعم الفني للمزارعين والجهات المعنية في تنفيذ وتطوير نظام الزراعة، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة من الزراعة وتعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الزراعة.