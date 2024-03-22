مصرع شخصين أثناء عبورهما الطريق الزراعي بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما، اصطدمت بهما سيارة مسرعة أثناء عبورهم طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بمنطقة سندنهور ببنها، وجرى نقل الجثتان للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انتقل على الفور رجال المرور لرفع آثار الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها بسبب الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بتوقف حركة المرور على الطريق الزراعي، وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف وتبين مصرع شخصين أثناء عبورهما الطريق قبل نفق سندنهور في بنها.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، فيما تجري محاولات إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.