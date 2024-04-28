ads
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مدير مركز التحكم بالحى الحكومي: البنية المعلوماتية للوزارات منفذة بأعلى المعايير القياسية (فيديو)

المهندس محمد جمال
المهندس محمد جمال النعيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المهندس محمد جمال النعيل، مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحى الحكومى في العاصمة الإدارية، إنه يعتبر بناء بنية معلوماتية موحدة وتجهيزات تكنولوجية بالعاصمة الإدارية ضرورة للحصول على الخدمات المختلفة.

وأكد النعيل، في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن البنية المعلوماتية للوزارات والجهات في الحى الحكومى تم تنفيذها بأعلى المعايير القياسية وتعتبر هي الأكبر حجما والأعلى تكنولوجيا في الشرق الأوسط والمنطقة وتتكون من 6800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية وفرعية لنقل البيانات لـ300 ألف مخرج بيانات لصالح الجهات والوزارات الحكومية.

ولفت مدير مركز التحكم والسيطرة إلى أن البنية التكنولوجية المنفذة تمنع دخول أى جهاز أو معدة أو مستخدم دون أن يكون مسموحا له بذلك مسبقا كما تطبق عليه أيضا جميع معايير التكنولوجيا والحماية، وهذه البنية التكنولوجية مكنت تفعيل خدمات مهمة جدا منها أننا استطعنا الربط بين الوزارات والجهات الحكومية ومركز البيانات الرئيسى للدولة من خلال أجهزة حواسب صفرية بلغت 50 ألف جهاز حاسب إلى صفرى.

المهندس محمد جمال النعيل مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني العاصمة الإدارية مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية