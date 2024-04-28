مدير مركز التحكم بالحى الحكومي: البنية المعلوماتية للوزارات منفذة بأعلى المعايير القياسية (فيديو)

قال المهندس محمد جمال النعيل، مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحى الحكومى في العاصمة الإدارية، إنه يعتبر بناء بنية معلوماتية موحدة وتجهيزات تكنولوجية بالعاصمة الإدارية ضرورة للحصول على الخدمات المختلفة.

وأكد النعيل، في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن البنية المعلوماتية للوزارات والجهات في الحى الحكومى تم تنفيذها بأعلى المعايير القياسية وتعتبر هي الأكبر حجما والأعلى تكنولوجيا في الشرق الأوسط والمنطقة وتتكون من 6800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية وفرعية لنقل البيانات لـ300 ألف مخرج بيانات لصالح الجهات والوزارات الحكومية.

ولفت مدير مركز التحكم والسيطرة إلى أن البنية التكنولوجية المنفذة تمنع دخول أى جهاز أو معدة أو مستخدم دون أن يكون مسموحا له بذلك مسبقا كما تطبق عليه أيضا جميع معايير التكنولوجيا والحماية، وهذه البنية التكنولوجية مكنت تفعيل خدمات مهمة جدا منها أننا استطعنا الربط بين الوزارات والجهات الحكومية ومركز البيانات الرئيسى للدولة من خلال أجهزة حواسب صفرية بلغت 50 ألف جهاز حاسب إلى صفرى.