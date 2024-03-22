الهجوم المسلح في روسيا.. وسائل إعلام: هناك أشخاص لا يزالون عالقين داخل مكان الحادث

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأنه ما يزال هناك أشخاص عالقين في مبنى المسارح الذي وقع فيه الهجوم المسلح قرب العاصمة الروسية موسكو.

وقالت إن 3 مسلحين يرتدون لباسا مموه اقتحموا الطابق الأول من مبنى قرب العاصمة الروسية وأطلقوا النار ورموا قنبلة تسببت بحريق.

وكشفت أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح 35 آخرين في إطلاق نار وانفجار قرب العاصمة الروسية موسكو.

كما ذكرت "تاس" أن 3 مسلحين ا أطلقوا النار، كما وقع انفجار في قاعة للموسيقى قرب العاصمة الروسية.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية بأن الأجهزة الأمنية الروسية وجهت قواتها لمكان الحادث وجار التحقيق بالأسباب وإحصاء الضحايا.

والحادث وقع في منطقة صالات مسارح وموسيقى قرب مركز تسوق قرب موسكو، وفقا لوسائل الإعلام الروسية.