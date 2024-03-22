كهربا: كنت مقتنعا إني معمولي عمل في الزمالك.. بضيع قدام المرمى

قال محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أنه في فترة لعبه في النادي الزمالك كان مقتنع معمولي عمل مع الزمالك، مشددًا على أنه لم يكن يسجل أهداف رغم وضوح المرمى أمامه، قائلا "الجون كان فاضي وكنت بضيع".

وتابع "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "كنت مقتنع أني معمولي عمل في النادي الزمالك"، مشددًا على أنه يحترم النادي الزمالك ويحترك جمهور الزمالك بشكل كبير.

وأوضح أنه يحبه جمهور الزمالك رغم ما تعرض له منهم من شتائم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن لاعبي النادي دائمًا ما تساعد بعضها البعض وهو سبب المكسب على النادي الزمالك في المباريات السابقة.