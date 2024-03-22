تكثيف الحملات الرقابية على السلاسل الغذائية في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من الإلتزام بالمواصفات وكذا متابعة جودة السلع المعروضة والالتزام بالأسعار.

واجري كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة مرورية على عدد من السلاسل التجارية و الأسواق بدمنهور وذلك بحضور مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية ، للتأكد من انتظام سير العمل و جودة السلع المعروضة والإلتزام بالأسعار.

وتفقد عدد من المحلات بمركزى رشيد والرحمانية وادكو لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها وذلك بحضور اللواء ياسر مهنا الدميني - رئيس مركز ومدينة رشيد، الحسينى أبو عيانة رئيس مركز ومدينة الرحمانية .

ووجه بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.