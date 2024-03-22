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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"أم الدنيا" فيلم وثائقى للقومى للمرأة يستعرض دور المجلس فى دعم السيدات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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أنتج المجلس القومى للمرأة، فيلما وثائقيا  تحت عنوان «أم الدنيا»، وهو الفيلم الذي تمّ عرضه خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية ٢٠٢٤،  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و انتصار السيسي قرينته.

ويستعرض الفيلم جهود المجلس فى دعم وتمكين السيدات المصريات، كما يستعرض دوره في دعم الوافدات من خلال التدريبات التى وفرها المجلس لتطوير وتنمية مهاراتهن.

 ويسلط الفيلم الضوء على قصص لسيدات من سوريا واليمن وفلسطين وجنوب السودان يحكين معاناتهن من ويلات الحرب والدورات التدريبية التى وفرها المجلس لهن، وتحدثن عن حبهن لمصر وأحلامهن وحنينهن للرجوع للوطن.

المجلس القومي للمرأة احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية ٢٠٢٤