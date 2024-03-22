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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بلينكن يحذر نتنياهو من تعرّض أمن إسرائيل للخطر

بلينكن
بلينكن
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قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادرأن وزير الخارجية أنتونى بلينكن حذر من أن إسرائيل وبدون خطة واضحة لليوم التالي لحرب غزة ستواجه تمردا كبيرا لا تستطيع التعامل معه.

وحذر بلينكن رئيس الوزاراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب من أن أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرضان للخطر.

و شدد بلينكن للمسؤولين على أن إسرائيل بحاجة لخطة متماسكة وإلا ستظل عالقة في غزة.

قال  نتنياهو أنه التقى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وشكره لوقوف واشنطن إلى جانبهم طيلة الأشهر الخمسة الماضية.

 وأضاف نتنياهو أنه أبلغ بلينكن أن إسرائيل تأمل دخول رفح بدعم أمريكي ، مستدركا “لكننا سنفعل ذلك بمفردنا إذا اضطررنا”.
وأكد أنه قال لبلينكن إنه “لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على بقية الكتائب هناك”.

وتابع: “أخبرت بلينكن أننا ندرك ضرورة إجلاء السكان المدنيين من مناطق الحرب والاهتمام بالاحتياجات الإنسانية”.

بلينكن إسرائيل نتنياهو