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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بلينكن: عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون خطأ

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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أبرزت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب زيارته القاهرة، حيث أكد رفض بلاده تأييد عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال بلينكن: "القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح سيكون خطأ، وهو أمر لا نؤيده."

يشار إلي أن وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، لعقد لقاء يتوقع أن يغلب عليه التوتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ويتوقع أن يشدد بلينكن، خلال الزيارة، على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، وأن يطلب من تل أبيب الامتناع عن اجتياح رفح المكتظة بالنازحين الذي يصل عددهم إلي أكثر من مليون شخص.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن رفح غزة عملية عسكرية إسرائيلية