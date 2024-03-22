"تعليم القاهرة" تحتفل باليوم العالمي للمياه

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

برعاية أيمن موسى مدير المديرية " باليوم العالمى للمياه "، وذلك من خلال تنظيم ندوات توعوية بالمدارس عن أهمية المياه والمحافظة على كل قطرة ماء، وزيادة التوعية بشأن إستخدام الماء بشكل أفضل والبحث عن المزيد من الطرق التى يمكن إتباعها للحفاظ على مصادر الماء، بالإضافة إلى عمل لافتات إرشادية ملونة وجذابة ووضعها فوق الأحواض فى المدارس من أجل تذكير الطلاب بضرورة إغلاق الصنبور بعد الإنتهاء من غسل الأيدي.

وأشار "موسى" إل أن الاحتفال بهذا اليوم يدفعنا للمحافظة على الماء لأنها سر الحياة، ولما لها من أهمية بالغة وضرورية للمحافظة على النظافة والوقاية من الأمراض.

وأطلقت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للمياه سنويًا في ٢٢ مارس بهدف الاعتراف بأهمية الماء للإنسان، حيث يعتبر الماء المادة الأكثر شيوعًا على الأرض.