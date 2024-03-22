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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الإسكندرية 82 جنيه.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات

صورة أرشيفية - بورسعيد
صورة أرشيفية - بورسعيد
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أعلنت محافظة بورسعيد، تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، اليوم الجمعة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات.

وارتفعت تعريفة الركوب على خطوط المواصلات الخارجية بين بورسعيد والمحافظات الأخرى بنسبة 15% على أن تُجبر الكسور لأعلى جنيه صحيح، حيث ارتفعت تعريفة الركوب من بورسعيد إلى المرج إلى 77 جنيه، والإسماعيلية 31 جنيه، والسويس 60 جنيه، والزقازيق 60 جنيه.

كما أرتفعت تعريفة الركوب من بورسعيد إلى القنطرة غرب لتصل إلى 26 جنيه، والمنزلية 27 جنيه، ودمياط 20.5 جنيه، والمنصورة 42 جنيه، والمحلة 60 جنيه، وطنطا 60 جنيه، والإسكندرية 82 جنيه.

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IMG_٢٠٢٤٠٣٢٢_١٢٥٢٤٧
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