الإسكندرية 82 جنيه.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات

أعلنت محافظة بورسعيد، تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، اليوم الجمعة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات.

وارتفعت تعريفة الركوب على خطوط المواصلات الخارجية بين بورسعيد والمحافظات الأخرى بنسبة 15% على أن تُجبر الكسور لأعلى جنيه صحيح، حيث ارتفعت تعريفة الركوب من بورسعيد إلى المرج إلى 77 جنيه، والإسماعيلية 31 جنيه، والسويس 60 جنيه، والزقازيق 60 جنيه.

كما أرتفعت تعريفة الركوب من بورسعيد إلى القنطرة غرب لتصل إلى 26 جنيه، والمنزلية 27 جنيه، ودمياط 20.5 جنيه، والمنصورة 42 جنيه، والمحلة 60 جنيه، وطنطا 60 جنيه، والإسكندرية 82 جنيه.