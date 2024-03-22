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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

محلل أسواق المال يكشف تداعيات إلغاء البنك المركزي اجتماعه الأخير

البورصة
البورصة
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كشف الخبير الاقتصادي، حسام عيد محلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري، بإلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس الجاري، أمر طبيعي نظرا للاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك خلال الأيام الماضية ونتج عنه عدة قرارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "أرقام وأسواق" على شاشة " أزهري" أنه بعد تحرير سعر الصرف، شهدت البورصة تغيرات كبيرة، وهبوطا في بعض المؤشرات بعد قرار التحريك، واتجهت بعض المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح.

ولفت إلى أن بعض المؤسسات حقق أرقام قياسية تجاوزت الـ 400%، على مدار العام الماضي، وسجلت مستويات قياسية مرتفعة.

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