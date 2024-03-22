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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة في محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
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أعلنت محافظة بورسعيد، تعريفة الركوب الجديدة، اليوم الجمعة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات.

 

ننشر تعريفة الركوب الجديدة في محافظة بورسعيد

 

 

وارتفعت تعريفة الركوب على خطوط المواصلات داخل بورسعيد للسيارات الأجرة لتصل إلى 11 جنيه داخل ذات الحي، و15 جنيه من حي إلى حي ثان وثالث، و20 جنيه من حي إلى حي رابع، بينما ارتفعت تعريفة ركوب السرفيس إلى 3.25 جنيه، ومشروع النقل الداخلي 2.75 جنيه.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر لتر البنزين 95 إلى 13.50 جنيه، والبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، والبنزين 80 إلى 11 جنيه، والسولار 10 جنيهات، وغاز تموين السيارات 6.50 جنيه لكل متر مكعب، والبوتجاز 100 جنيه للاسطوانة.

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IMG_٢٠٢٤٠٣٢٢_١٢٥٣١٠
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