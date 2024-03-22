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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا بافتتاح بطولة كأس عاصمة مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
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اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا.

شهد مران منتخب مصر تدريبات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى، شارك في المران جميع اللاعبين الـ ٢٥ المختارين للمعسكر وهم: محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفي شوبير وأحمد حجازي ورامي ربيعه ومحمد هاني ومحمد حمدي  وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفي شلبي  ومصطفى فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشامي ومحمد شريف ومصطفى محمد.

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