اندلاع مواجهات عنيفة قرب حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الجمعة، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وطالب الإعلام الحكومي بغزة دول العالم لإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، وقال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل المتعمد بحق المدنيين بصورة وحشية وخارج نطاق الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بسماع دوي صفارات الإنذار جنوب شرق مدينة نابلس خشية تسلل مسلحين إلى داخل مستوطنة قريبة من المكان.

وأمس الخميس، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن زيادة إنفاذ المساعدات عبر المعابر البرية إلى غزة هو وحده الذي يوقف حدوث مجاعة في قطاع غزة المكتظ بالسكان، كما رحب "تيدروس أدهانوم " بوصول المساعدات الغذائية عن طريق الجو والبحر ولكن ذلك لا يغني عن استخدام المعابر البرية لوصول كمية أكبر من المساعدات إلى قطاع غزة.