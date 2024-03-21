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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. مخاوف من حرب عالمية ثالثة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 22 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قرارات رئاسية سارة لعظيمات مصر
السيسي يوجه الحكومة بتوفير تمويل ب 10 مليارات جنيه لصندوقي الأسرة وكبار السن
مخاوف من حرب عالمية ثالثة
أوروبا تحشد جيوشها.. كرواتيا تفكر في إعادة التجنيد الإجباري والدنمارك تخطط لتوسيع جيشها
ثاني أعلى رقم خلال 2024.. رصد 32 طائرة حربية و5 سفن صينية حول تايوان
للمرة الثانية.. قضاء تونس يرفض الإفراج عن إخوان "متآمرين على أمن الدولة"
واقعة عنصرية جديدة.. حرمان اللاعبين الصائمين من منتخبات فرنسا
رسائل قوية من الرئيس لوزير الخارجية الأمريكي بشأن حرب غزة
"آكسيوس": أمريكا تدرس تقديم بدائل لإسرائيل عن اجتياح رفح
صحة غزة: استشهاد 32 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان الصهيوني

السيسي أوروبا غزة رفح